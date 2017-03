Valerian e la città dei mille pianeti: il nuovo trailer del film, anche in italiano!

Valerio Di G.

Dopo il breve filmato diffuso dallo stesso regista Luc Besson su Twitter qualche giorno fa, ecco il nuovo trailer di Valerian e la città dei mille pianeti, kolossal diretto dal maestro francese e tratto dai fumetti di Pierre Christin e Jean-Claude Mezieres. Il trailer mostra scene inedite ricche di effetti speciali dandoci un assaggio dello spettacolo visivo creato da Luc Besson il quale torna con questa produzione al genere space opera dopo aver firmato, vent'anni fa, Il quinto elemento.

ed ecco il trailer in versione italiana

Il cineasta ha dedicato gli ultimi anni alla lavorazione del progetto, cercando di metterne a punto ogni dettaglio per creare un nuovo franchise capace di catturare l'essenza della serie a fumetti. Valerian e La Città dei Mille Pianeti è la storia di Valerian e Laureline, agenti speciali del governo incaricati di mantenere la pace nell'universo. La giovane coppia si ritroverà a viaggere nel tempo per portare a termine una pericolsa missione sulla città intergalattica e multiculturale di Alpha. Protagonisti del film sono Dane DeHaan e Cara Delevingne, recentemente apparsa sul grande schermo nel ruolo dell'Incantatrice in Suicide Squad. Mentre fanno parte del cast anche Ethan Hawke, Rihanna e Clive Owen! Il nuovo film di Luc Besson uscirà nelle sale italiane il 15 settembre 2017!

