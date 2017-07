Tomb Raider, Alicia Vikander: "Per una scena mi hanno gettata in acqua 50 volte!"

L'attrice Alicia Vikander ha svelato qualche anticipazione sul lavoro compiuto sul set di Tomb Raider, di cui è stata inoltre diffusa una nuova foto ufficiale.

Il premio Oscar ha spiegato l'approccio all'iconico personaggio di Lara Croft: "Ha tutta la fierezza, la determinazione, la curiosità e l'intelligenza con cui l'abbbiamo conosciuta in precedenza, ma le abbiamo tolto tutta l'esperienza. Non ha ancora vissuto delle avventure. Pensava di essere bloccata nella quotidianità della provincia di Londra, ma poi scopre qualcosa di nuovo. Si tratta di un inizio".

Nel lungometraggio diretto da Roar Uthaug ci saranno molte sequenze d'azione e Alicia ha spiegato: "Proprio come in The Wave abbiamo tante sequenze acquatiche. Abbiamo trascorso gli ultimi due giorni sul set girando in una piscina e si trattava del mio sedicesimo giorno in totale trascorso inzuppata o sommersa in acqua... Per una sequenza d'azione abbiamo usato il luogo dove si sono svolte le gare di rafting durante le Olimpiadi di Londra. Mi hanno lanciata nel fiume con le mani legate circa 50 volte. Non dovevo recitare, semplicemente recitare!".

Il nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco racconterà le origini dell'eroina e mostrerà la giovane quando, a 21 anni, si rifiuta di assumere il controllo dell'azienda del padre di cui non accetta la scomparsa, preferendo studiare a Londra e fare piccoli lavoretti pur di restare economicamente indipendente. La ragazza decide poi di investigare sulla scomparsa del padre e viaggia con destinazione un'isola giapponese dove è stato visto per l'ultima volta. Lara dovrà quindi andare oltre i propri limiti e immergersi in un mondo sconosciuto, cercando di sopravvivere.

Fanno parte del cast anche Dominic West, Walton Goggins e Daniel Wu. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 16 maggio 2018.

