Tomb Raider: Alicia Vikander in una nuova foto nei panni di Lara Croft!

La rivista Empire ha mostrato una nuova foto con Alicia Vikander nei panni di Lara Croft nell'atteso film d'avventura Tomb Raider. Si tratta dell'adattamento di una delle serie videoludiche più amate di sempre, la produzione di questo nuovo film è stata infatti accompagnata da moltissima curiosità a partire proprio dalla scelta di casting.

In precedenza la famosa archeologa è stata portata sul grande schermo da Angelina Jolie in due film che non hanno soddisfatto troppo i fan: Tomb Raider: La culla della vita e Lara Croft: Tomb Raider. Questa nuova Lara Croft sembra finalmente incarnare una versione più corretta del personaggio anche se si tratterà di una sorta di prequel basato su una versione più giovane della protagonista apparsa negli ultimi capitoli del videogioco. L'attrice Alicia Vikander, premio Oscar per Ex Machina, parlando del suo ruolo ha dichiarato: "Ci siamo interrogati su quali fossero i tratti fondamentali di Lara e poi sul come dimostrarli in questa giovane donna dei nostri tempi!" Ecco la foto:

Tomb Raider sarà direttò da Roar Uthaug e nel cast troviamo anche Walton Goggins, Daniel Wu e Dominic West. Il film dovrebbe uscire intorno a Marzo 2018!

