Tom Hanks star di Bios, film sci-fi diretto da Miguel Sapochnik

Tom Hanks sarà il protagonista del film Bios, un progetto sci-fi che verrà diretto da Miguel Sapochnik, già regista di alcuni degli episodi più apprezzati della serie Il trono di spade.

La sceneggiatura è stata firmata da Craig Luck e da Ivor Powell e la storia segue un robot che vive in un mondo post-apocalittico. Costruito per proteggere la vita dell'amato cane del suo creatore, un uomo in fin di vita, il robot impara cosa vuol dire amore, amicizia e il significato della vita umana.

Hanks avrà il ruolo dell'inventore.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2018, periodo in cui il premio Oscar dovrebbe essere libero da altri impegni professionali.

