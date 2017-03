Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: Woody Harrelson e Frances McDormand nel folle red band trailer

Il regista di In Bruges - La coscienza dell'assassino e 7 psicopatici Martin McDonagh ha svelato il trailer senza censure del suo nuovo folle progetto. La pellicola, prodotta da Fox Searchlight, si intitola Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Furiosa perché la polizia non ha catturato il killer di sua figlia, Mildred Hayes Frances McDormand) compra tre cartelloni pubblicitari da usare per incitare i poliziotti all'azione. Mildred nutre rancore soprattutto nei confronti dello Sceriffo Bill Willoughby (Woody Harrelson), ma l'uomo, malato terminale, è più preoccupato del modo in cui dirà addio ai suoi cari. Alla fine il protetto di Willoughby, l'Agente Dixon (Sam Rockwell), identifica il killer, ma punta il dito contro l'uomo sbagliato. L'uomo fornisce un alibi di ferro dimostrando che, al momento della violenza sessuale terminata in un omicidio, era fuori città, ma Dixon e Mildred decidono di farsi giustizia da soli dal momento che la donna è sicura che l'uomo abbia ucciso qualcuno.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: Woody...