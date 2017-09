Thor: Ragnarok - Taika Waititi ha interpretato Hulk!

In passato Eric Bana, Edward Norton e Mark Ruffalo, titolare del ruolo dal 2012, si sono dilettati nei panni di Hulk. A questa prestigiosa lista possiamo aggiungere anche il neozelandese Taika Waititi.

Il regista di Thor: Ragnarok ha rivelato di aver interpretato Hulk sul set quando Mark Ruffalo non era disponibile cimentandosi con la motion capture.

"Nel film interpreto uno dei personaggi di Planet Hulk: Korg, che è un Kronan ed è un po' più grande di me. E' tutto realizzato in motion capture. E spesso, dopo che Marc se n'è andato, ho interpretato Hulk. Avevamo stand-in, ma non sono attori e non hanno la tempistica giusta così me ne sono occupato io."

In Thor: Ragnarok Thor è imprigionato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e si ritrova in una corsa contro il tempo per ritornare ad Asgard e fermare Ragnarok - la distruzione del suo mondo e della civiltà asgardiana - per mano di una minaccia onnipotente, la spietata Hela. Ma prima deve sopravvivere a una gara mortale di gladiatori che lo fa combattere contro il suo ex alleato e membro degli Avengers, l'incredibile Hulk.

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

