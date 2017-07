Thor: Ragnarok - Svelati la durata, le scene tagliate e il motivo per cui Thor userà una pistola!

L'arrivo di Thor: Ragnarok nei cinema a novembre scuoterà il Marvel Cinematic Universe. Asgard sarà sconfitto e forse distrutto da Hela, il martello di Thor verrà distrutto (sempre da Hela) e una nuova versione di Hulk diventerà improvvisamente molto ciarliera. Ma quanto durerà questa incredibile avventura?

Ce lo spiega il regista Taika Waititi svelando che Thor: Ragnarok durerà 100 minuti: "Il montaggio si aggira si 100 minuti. Non sarà un film lungo. Credo che ogni storia ha bisogno del giusto tempo ed è meglio quando esci dalla sala con la voglia di averne ancora. Credo che gli spettatori alla fine saranno esausti per via del viaggio incredibile, per arrivare a questo effetto non c'è bisogno di fare un film lungo tre ore."

Waititi ha, inoltre, confessato che durante le riprese di Thor: Ragnarok ha lasciato ampio spazio all'improvvisazione, il che implica che un sacco di materiale è stato tagliato in fase di montaggio. Fortunatamente il regista neozelandese ha anticipato che un eventuale versione Blu-Ray recupererà molti di questi momenti:

"Abbiamo tagliato un sacco di scene. Scene grandiose. Momenti molto divertenti, ma non si può tenere tutto. Come dico sempre occorre uccidere i cuccioli, così abbiamo eliminato molto materiale. Queste scene, però, esistono ancora quindi gli spettatori potranno vederle."

Leggi anche: Spider-Man: Homecoming contiene un easter egg quasi invisibile che lo collega a Thor: Ragnarok

Il simpatico Taika Waititi scioglie, inoltre, un nodo che sta molto a cuore ai fan. nel nuovo trailer lanciato durante il San Diego Comic-Con intravediamo Thor con in mano una pistola. Sappiamo che iL Dio del tuono perderà il suo martello, ma i suoi poteri finora sono sempre stati mostrati ampiamente. Perché far usare a Thor un'arma qualsiasi?

"Credo di aver voluto mettere alla prova sul serio Thor in questo film. Stavolta perde il suo martello, che è la fonte del suo potere, e si trova in grande difficoltà.Non volevamo fargli usare la magia, o quella del fratello Loki. Non volevamo che fosse avvantaggiato contro i suoi nemici. Stavolta dovrà usare il cervello e l'aiuto degli amici per riuscire a scamparla."

Thor: Ragnarok arriverà nelle sale italiane il 25 ottobre.

