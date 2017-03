The Wizard of Lies: HBO svela la data di messa in onda del film

Sabato 20 maggio la HBO trasmetterà il film The Wizard of Lies, dedicato alla storia di Bernie Madoff.

Nel ruolo dell'esperto in finanza e di sua moglie ci sono Robert De Niro e Michelle Pfeiffer, mentre la sceneggiatura sarà tratta dal libro The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust scritto da Diana B. Henriques.

Sullo schermo si assisterà quindi alla storia dell'arresto che ha portato alla luce una delle più grandi frodi nella storia americana.

Fanno parte del cast anche Alessandro Nivola, Nathan Darrow, Kristen Connolly, Lily Rabe e Hank Azaria. La regia è del vincitore del premio Oscar Barry Levinson (Rain man - l'uomo della pioggia).

