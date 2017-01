Wizard of Lies: Robert De Niro è Bernie Madoff nel trailer del film tv HBO

HBO Films ha svelato il trailer di The Wizard of Lies, film tv che ricostruisce il percorso di Bernie Madoff e del suo schema piramidale pensato per far soldi ai danni dei suoi finanziatori. Il film approderà sulla rete americana a maggio.

Robert De Niro collabora per la prima volta con HBO nei panni del patriarca Bernie Madoff. Al suo fianco Michelle Pfeiffer interpreta la moglie Ruth Madoff che, a fianco del marito, affronterà la tempesta legale e mediatica che segue la truffa ideata dall'uomo. Alessandro Nivola ha la parte di Mark, il figlio della coppia che si è suicidato.

La regia del progetto è stata affidata a Barry Levinson, che si è occupato anche della produzione insieme a De Niro, Jane Rosenthal, Berry Welsh e Jason Sosnoff. Il film si basa sull'omonimo libro scritto da Diana Henriques e sul saggio Truth and Consequences di Laurie Sandell.

