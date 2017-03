The Tree of Life: svelati i dettagli sul finale alternativo

In occasione della presentazione al SXSW di Song to Song, il magazine Texas Monthly ha rivelato quale avrebbe dovuto essere inizialmente il finale di The Tree of Life, il film diretto da Terrence Malick nel 2011.

Il progetto, ispirato al suicidio del fratello minore del regista, si conclude mostrando la famiglia del giovane Jack che si trasferisce, affrontando così un futuro incerto.

Una versione precedente del lungometraggio terminava invece con l'arrivo del ragazzo alla scuola St. Stephen. Jack si lasciava così alle spalle il suo difficile rapporto con il padre e formava una nuova specie di famiglia. Il personaggio veniva mostrato mentre attraversava la cappella dell'istituto, situato nel punto più alto del campus, con alle spalle delle colline verdi che si fermava a osservare.

Joe Conway, amico del regista, ha poi proseguito: "Sta avendo questo risveglio intellettuale e spirituale. Se si considera Jack in un certo senso il riflesso di Terry, allora St. Stephen è il luogo in cui ha trovato una comunità che lo ha accettato e che lui stesso ha accettato".

Malick ha frequentato la scuola di St. Stephen e lì è stato considerato fin da subito una specie di piccolo genio, ottenendo i voti più alti rispetto agli altri studenti e diventando un vero e proprio leader, entrando a far parte delle squadre di basket e di football, ed essendo alla guida del comitato studentesco.

