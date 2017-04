The Startup - Accendi il tuo futuro, in esclusiva il video della canzone originale "I am the man"

Patrizio Marino

The Startup - Accendi il tuo futuro di Alessandro D'Alatri, è incentrato sul giovane Matteo Achilli (Andrea Arcangeli) che, insoddisfatto per la mancanza di opportunità lavorative offerte dal nostro paese, si rimbocca le maniche e sviluppa un social network innovativo in grado di mettere in contatto imprenditori e giovani in cerca di lavoro. Il grande successo della sua idea rischierà però di travolgerlo.

In questa nuova avventura musicale Pivio & Aldo De Scalzi, nominati al David di Donatello per Casomai, hanno raccontato la storia del fondatore della startup Egomnia, attraverso un continuo altalenare tra un'elettronica con richiami sonori vagamente seventies ed una scrittura per orchestra dal sapore epico

Oggi vi proponiamo in esclusiva il video clip della canzone I am the man dalla colonna sonora originale del film, interpretata da Ginevra.

Credits:

I am the man (A.De Scalzi - Pivio / G. Nervi)

Prodotto artistico di Pivio & Aldo De Scalzi

© Casanova Multimedia - RAI Com

℗ 2017 Casanova Multimedia

è interpretata da Ginevra dalla colonna sonora originale del film "The startup" diretto da Alessandro D'Alatri Disponibile su etichetta I Dischi dell'espleta per Creuza S.r.l.

www.pivioealdodescalzi.com

Alessandro D'Alatri: regia

Simone Mogliè: fotografia

Ferran Paredes Rubio: fotografia delle riprese subacquee

Marcello Saurino: montaggio

