The Predator: Shane Black annuncia l'inizio delle riprese

Il regista Shane Black ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese di The Predator, il nuovo film del famoso franchise.

La lavorazione si svolgerà a Vancouver, in Canada, e il filmmaker ha condiviso uno scatto che ritrae insieme tutti i protagonisti, oltre a confermare che il film sarà decisamente vietato ai minori.

Ecco i tweet e l'immagine che ritrae gli attori insieme:

Monday... the hunt is on. pic.twitter.com/4tScRCnhGA

And, just to be clear... PG-13 is for pussies. Spines bleed... a lot.