The Little Hours: Aubrey Plaza oggi a Lucca Film Festival e Europa Cinema

Sarà l'attrice e star americana Aubrey Plaza a presentare l'anteprima italiana del film The Little Hours, ispirato alla novella di Boccaccio dedicata a Masetto, girato in Toscana nel 2016, mercoledì, 5 aprile, al cinema Astra di Lucca (piazza del Giglio) in occasione della quarta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema.

L'attrice americana, a sorpresa al festival, alle 20.30, sarà sul red carpet in piazza del Giglio per poi salutare il pubblico. Plaza è una delle attrici protagonisti del film girato nel 2016 nella Valle del Serchio in Toscana. The Little Hours ha inaugurato il Sundance Film Festival. Racconta la storia di tre suore, Alessandra, Fernanda e Ginevra, che conducono una vita semplice nel loro convento ma un giorno arriva tale Massetto, un giovane servo virile costretto a nascondersi dal Signore per cui lavora per una disputa in cui ha azzardato pesanti insulti.

Nell'altra sala del festival, al cinema Centrale, alle ore 21, si terrà la premiazione del regista Bruno Monsaingeon, ospite del festival. A seguire sarà proiettato uno dei suoi film dal titolo Glenn Gould: au delà du temps del 2006. Al Centrale, alle 23.15, chiude la giornata la proiezione del film in concorso The Misandrists di Bruce La Bruce del 2017.

