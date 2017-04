The Little Hours: Alison Brie e Aubrey Plaza sono due suore nel primo trailer

Gunpowder & Sky ha diffuso il primo trailer red band della commedia The Little Hours, scritta e diretta da Jeff Baena. Il progetto è stato presentato al Sundance Film Festival e racconta quello che accade quando le vite di tre suore vengono sconvolte dall'arrivo di un giovane servo in fuga.

Alessandra (Alison Brie), Fernanda (Aubrey Plaza) e Ginevra (Kate Micucci) si ritrovano infatti alle prese con Massetto (Dave Franco), che cerca di nascondersi dal suo padrone.

Le religiose dovranno in ogni modo provare a reprimere i propri istinti e non cedere alle tentazioni.

Completano il cast del film, in arrivo nei cinema americani il 30 giugno, Molly Shannon, Fred Armisen, Jemima Kirke, Nick Offerman e Adam Pally.

Ecco il trailer:

