The Lego Movie: Jorge Gutierrez al lavoro sullo spinoff The Billion Brick Race

The Lego Movie avrà un film spinoff intitolato, per ora, The Billion Brick Race. A occuparsi del suo sviluppo, dopo le prime fase curate da Drew Pearce e Jason Segel, sarà il regista Jorge Gutierrez (Il Libro della Vita).

Per ora non è stata rivelata la trama del progetto che aggiungerà un altro tassello al franchise composto anche da Lego Batman - Il film, Lego Ninjago - Il film in arrivo nei cinema americani il 22 settembre, e The Lego Movie Sequel che verrà distribuito negli Stati Uniti l'8 febbraio 2019.

