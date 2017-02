The Land of Steady Habits: anche Connie Britton nel cast del film

Connie Britton, recentemente star della serie Nashville, ha ottenuto un ruolo da protagonista in The Land of Steady Habits, il nuovo film diretto da Nicole Holofcener.

Fanno già parte del cast Ben Mendelsohn, Edie Falco e Thomas Mann e il progetto è tratto da un romanzo di Ted Thompson.

La regista si è occupata anche della sceneggiatura del lungometraggio con protagonista un cinquantenne (Mendelsohn) che, quando sembra avere tutto nella vita, si ritrova a vivere un cambiamento radicale. L'uomo si renderà poi conto di aver compiuto un grande errore di giudizio e cercherà di rimediare ai propri errori.

Connie avrà la parte di una divorziata che stringe un legame con il protagonista dopo averlo incontrato in un locale di spogliarelliste. Le riprese del film inizieranno a marzo nella città di New York.

