Ben Mendelsohn protagonista di The Land of Steady Habits

Saranno Ben Mendelsohn (recentemente apparso in Rogue One: A Star Wars Story), Edie Falco e Thomas Mann i protagonisti del film The Land of Steady Habits diretto da Nicole Holofcener (Non dico altro, Friends with Money). Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Ted Thompson e sarà finanziato e distribuito da Netflix.

La sceneggiatura è stata scritta dalla regista e racconterà la storia di Anders Hill (Ben Mendelsohn), un cinquantenne in pensione che vive in Connecticut ed è finalmente pronto a godersi i frutti del suo lavoro. Suo figlio è cresciuto ed è ormai al college, senza alcun problema economico, quindi Anders decide di non voler più vivere in modo abitudinario e lascia la moglie, si trasferisce e attende che la libertà lo trasformi, intraprendendo un percorso che lo porta a riconciliare il proprio passato con il suo presente.

Home News Ben Mendelsohn protagonista di The Land of Steady...