The Happytime Murders: Elizabeth Banks sarà una ballerina di burlesque nel thriller coi pupazzi

La bionda Elizabeth Banks è la nuova star a unirsi al cast di The Happytime Murders, pellicola diretta da Brian Henson da anni in fase di sviluppo. La Banks affiancherà le colleghe Melissa McCarthy e Maya Rudolph nel panni di una ballerina di burlesque.

The Happytime Murders è descritto come un incrocio tra il musical Avenue Q e L.A. Confidential. Il film è un noir atipico ambientato in un mondo in cui i pupazzi sono una razza inferiore che vive insieme agli umani. Una coppia di detective, uno umano e l'altro pupazzo, si trova a dover risolvere il caso di una serie di brutali omicidi che hanno sterminato la Happytime Gang, cast di uno show amatissimo dai bambini. Nel film non troveremo i popolari Muppets visto che i personaggi sono stati ceduti alla Disney nel 2004.

The Happytime Murders arriverà nei cinema il 17 agosto 2018.

