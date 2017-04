The Great Wall, clip in esclusiva dagli extra del DVD del film con Matt Damon

Patrizio Marino

The Great Wall, il film di Zhang Yimou, interpretato da Matt Damon, esce prossimamente in home video con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Nel film Matt Damon interpreta William Garin, un mercenario che dopo aver combattuto in numerose battaglie in cui si é distinto per le sue abilità di arciere, è fatto prigioniero da un misterioso esercito composto da eccellenti guerrieri, conosciuto come l'Ordine Senza Nome. Accampati in un'enorme fortezza, i guerrieri stanno combattendo per proteggere l'umanità da forze soprannaturali su una delle più incredibili strutture difensive mai costruite: la Grande Muraglia.

Per questa avventura fra leggenda e fantasia, Zhang ha raccolto un gruppo di tecnici di primissimo livello ad affiancarlo come i direttori della fotografia Stuart Dryburgh e Zhao Xiaoding. A lavorare sul film anche il cinque volte vincitore del Premio Oscar Richard Taylor (la trilogia Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello), che ha disegnato con il suo studio il vasto arsenale di armi usate durante la storia e il responsabile degli effetti visivi Phil Brennan (Wolverine: L'immortale). Nel suo insieme, fra cast e squadra tecnica, il film può contare 25 Premi Oscar e 43 nomination.

Oggi Movieplayer vi propone un contenuto inedito, rilasciato in occasione dell'uscita home video, sulla realizzazione della scena in cui William e Tovar (Pedro Pascal) devono affrontare senza armi il temibile Tao Tei.

