The Claim: Ericson Core alla regia del thriller scritto da Damien Chazelle

Sarà Ericson Core (Point Break) a dirigere il thriller The Claim, scritto dal regista Damien Chazelle e prodotto da Scott Clayton della Oceanside Media e da Russell Levine di Route One Entertainment.

Per ora non sono stati ancora scelti i protagonisti del film che racconterà la storia di un padre single dal passato criminale, alle prese con la ricerca della figlia che è stata rapita e in contrasto con una coppia che misteriosamente sostiene di essere i veri genitori della ragazzina.

Clayton ha dichiarato: "Ericson ha un incredibile talento dietro la macchina da presa, come regista e direttore della fotografia. Con la sua incredibile direzione e lo sguardo attento nel dare vita a una narrazione coinvolgente, senza dimenticare l'avvincente sceneggiatura di Chazelle, The Claim possiede tutti gli elementi per essere un'esperienza cinematografica potente e trascinante".

