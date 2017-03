The Claim, il thriller scritto da Damien Chazelle, arriverà nei cinema nel 2018

La Oceanside Media ha acquistato i diritti per realizzare The Claim, film scritto da Damien Chazelle (La La Land).

La produzione del lungometraggio dovrebbe iniziare entro il 2017 in vista di una distribuzione nelle sale americane nel 2018.

Il thriller ha come protagonista un padre single dal passato criminale il quale deve scoprire dove si trova sua figlia, che è stata rapita. Nel frattempo l'uomo dovrà confrontarsi con le misteriose dichiarazioni di due sposi che sostengono di essere i veri genitori della bambina.

Il produttore Scott Clayton ha dichiarato: "Sono entusiasta di poter collaborare con la Route One e la Motion Picture Capital per produrre questo fantastico progetto ideato da Damien Chazelle. Ha scritto un thriller affascinante e terrorizzante, confermando il proprio talento da vero sceneggiatore versatile. Non vediamo l'ora di proporre questo film al pubblico di tutto il mondo".

Chazelle non dovrebbe essere coinvolto come regista, essendo impegnato nella realizzazione di First Man con protagonista Ryan Gosling nel ruolo di Neil Armstrong.

