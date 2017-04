The Child in Time: Kelly Macdonald affianca Benedict Cumberbatch nel dramma BBC

Prosegue la lavorazione del dramma BBC The Child in Time. In contemporanea arrivano la prima foto di scena, che ritrae il protagonista Benedict Cumberbatch (la trovate di seguito), e la notizia dell'ingresso nel cast di tre nuovi membri. Kelly Macdonald interpreterà la moglie dello scrittore di libri per bambini Stephen Lewis (Cumberbatch), che lotta per ritrovare uno scopo della vita dopo la scomparsa della figlia avvenuta due anni prima. Con lei Stephen Campbell Moore nei panni di Charles e Saskia Reeves in quelli di Thelma, la migliore amica di Lewis.

The Child in Time è ispirato al romanzo omonimo scritto nel 1987 da Ian McEwan. Il progetto sarà prodotto da Masterpiece e da BBC One e avrà la durata di novanta minuti.

The Child in Time mostra come la vita possa cambiare in un istante. Stephen Lewis è un autore di libri per bambini di successo. Un sabato mattina come tanti, mentre si reca al supermercato, Stephen viene distratto. In un attimo sua figlia viene rapita e la sua vita cambia per sempre. L'uomo entra in una spirale di disperazione che distrugge la relazione con la moglie, la sua psiche e la sua vita.

