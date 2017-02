Benedict Cumberbatch protagonista del film tv "The Child in Time"

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di un adattamento televisivo del romanzo The Child in Time, scritto nel 1987 da Ian McEwan.

Il progetto sarà prodotto da Masterpiece e da BBC One e avrà la durata di novanta minuti.

L'interprete di Sherlock avrà il ruolo di uno scrittore di libri per bambini chiamato Stephen Lewis che deve affrontare la perdita della figlia, drammatico evento che allontana l'uomo dalla moglie.

Cumberbatch ha spiegato di aver letto il libro alcuni anni fa e di essere rimasto particolarmente colpito dalla storia "profonda, meravigliosa e davvero commovente".

La sceneggiatura sarà curata da Stephen Butchard e Julian Farino sarà il regista del film per il piccolo schermo, prodotto dalla casa di produzione Sunny March TV di proprietà dell'attore.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Benedict Cumberbatch protagonista del film tv...