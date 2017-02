The Catcher Was A Spy: Guy Pearce affianca Paul Rudd

L'australiano Guy Pearce ha concluso l'accordo per affiancare Paul Rudd nel thriller The Catcher Was a Spy.

Il lungometraggio, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di Moe Berg, un giocatore di baseball che parlava dodici lingue diverse e ha fatto parte di squadre come i White Sox di Chicago o i Senators di Washington. Per più di quindici anni Moe ha inoltre lavorato come spia, aiutando gli Stati Uniti a battere sul tempo i tedeschi nel creare la bomba atomica.

Il progetto è ispirato al libro scritto da Nicholas Dawidoff, adattato per il grande schermo da Robert Rodat (Salvate il soldato Ryan), e la regia sarà di Ben Lewin (The Sessions - Gli incontri).

Paul Rudd interpreterà Moe Berg, mentre il ruolo di Guy Pearce non è stato ancora svelato. A partire dall'11 maggio vedremo l'attore australiano nell'atteso Alien: Covenant.

