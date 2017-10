The Breadwinner: il nuovo trailer del film animato

Angelina Jolie è tra i produttori del film The Breadwinner, in arrivo nei cinema americani dal 17 novembre e presentato in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma.

La storia, ambientata nel 2001, ha come protagonista l'undicenne Parvana, una ragazza che vive in Afghanistan. Suo padre viene arrestato nonostante sia innocente e Parvana decide quindi di fingere di essere un maschio per sostenere economicamente la sua famiglia.

Il progetto è tratto dal romanzo young adult scritto dalla scrittrice canadese Deborah Ellis Leoni.

La regia del lungometraggio è firmata da Nora Twomey, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anita Doron.

Ecco il trailer:

