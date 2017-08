The Batman, Matt Reeves chiarisce: "Ovviamente il film farà parte del DCEU!"

Il regista Matt Reeves ha voluto chiarire le sue dichiarazioni apparse online in cui si parlava della possibilità che il prossimo film dedicato a Batman non sia legato in generale al DC Extended Universe.

Il filmmaker ha spiegato via Twitter: "Solo per essere chiari: ovviamente Batman farà parte del D.C. Universe. Batman sarà Batman... Nei miei commenti di un po' di tempo fa sul fatto che non fosse parte del DCEU stavo parlando del fatto che The Batman sarà una storia specificamente dedicata a Batman e non agli altri personaggi dell'Universo, che non sarà piena di camei che serviranno alle altre storie, che sarà una storia di Batman".

Le riprese del lungometraggio inizieranno nel 2018 e il progetto deve ancora ottenere il via libera alla produzione, mentre Reeves è al lavoro su una nuova stesura che potrebbe modificare radicalmente la storia ideata da Ben Affleck, in cui l'eroe avrebbe dovuto scontrarsi con Deathstroke, ruolo affidato a Joe Manganiello.

