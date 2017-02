The Batman: Matt Reeves cambia idea e accetta la regia del film

Matt Reeves sembra abbia trovato un nuovo accordo con la Warner Bros e ha ora accettato la regia di The Batman, dopo la rinuncia di Ben Affleck. Il filmmaker sarà inoltre coinvolto come produttore nel progetto.

In un comunicato Reeves ha dichiarato: "Ho amato la storia di Batman fin da quando ero un bambino. E' un personaggio così iconico e avvincente, e che apprezzo profondamente. Sono incredibilmente onorato ed entusiasta di lavorare con la Warner Bros per offrire un nuovo approccio epico ed emozionante al giustiziere mascherato".

