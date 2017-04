The Batman, il creatore di Deathstroke: "Joe Manganiello è perfetto"

Marv Wolfman, il creatore del personaggio di Deathstroke, ha rivelato di ritenere Joe Manganiello perfetto per la parte del villain nel film The Batman.

L'artista ha condiviso su Facebook un post in cui svela di aver incontrato l'attore a pranzo e che il tempo trascorso insieme lo ha convinto che sia la scelta giusta: "Dopo un pranzo grandioso con Joe Manganiello, mi sento ancora più sicuro del fatto che avremo lo Slade Wilson di cui hanno bisogno i film e il Deathstroke che i film grandiosi meritano".

Manganiello, recentemente, aveva rivelato di aver quasi ottenuto il ruolo di Superman in occasione del film L'uomo d'acciaio, ma di aver perso l'occasione a causa del suo impegno nella serie True Blood: "Avevo incontrato i responsabili del casting e poi mi avevano fatto incontrare Zack. Ho incontrato i produttori, Jon Jashni e Thomas Tull della Legendary, ho incontrato tutti, chiunque fosse coinvolto, e poi ho trascorso con Zack Snyder oltre un'ora e trenta minuti per parlare del personaggio e della sua versione cinematografica. Poi hanno chiamato i costumisti di True Blood per avere le misure e creare il costume e lì si è fermato tutto".

La parte è stata affidata a Henry Cavill ma avere la chance di trasformarsi in un iconico villain ha entusiasmato Joe: "Mi sono iniziato a preparare con lezioni di kung fu, qigong e con una katana. E' stato molto divertente. Sono cresciuto facendo il tifo per il cattivo. Questi personaggi significano così tanto per un numero così alto di persone e c'è una vera opportunità di attirare il pubblico o di farlo uscire dalla sala non essendo d'accordo con il mio personaggio ma facendo capire perché agisce in un determinato modo. E' una sfida davvero divertente".

