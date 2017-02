The Batman: i fan lanciano una petizione per avere Zack Snyder alla regia

Ben Affleck ha annunciato qualche giorno fa di aver rinunciato alla regia di The Batman, il nuovo lungometraggio dedicato a Bruce Wayne di cui sarà protagonista.

Per ora la DC Entertainment non ha annunciato il nome di chi lo sostituirà dietro la macchina da presa, mentre le prime indiscrezioni riportano Matt Reeves (The War - Il pianeta delle scimmie) come il possibile sostituto del premio Oscar.

Una petizione lanciata sul sito Change.org, già firmata da oltre 3.400 persone, sostiene la candidatura di Zack Snyder che potrebbe quindi continuare la sua collaborazione con la Warner Bros dopo Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League . Il regista, secondo chi ha dato il via all'iniziativa, sarebbe la scelta ideale perché conosce benissimo i fumetti e li ha già adattati per il grande schermo, potendo inoltre portare una certa continuità nell'universo cinematografico della DC.

Snyder, tuttavia, al termine del lavoro su Justice League inizierà la produzione del film The Last Photograph, impegno che potrebbe rendere complicato un suo nuovo coinvolgimento nel mondo del cavaliere oscuro.

