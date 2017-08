The Batman, Ben Affleck "non farà più il film" dice suo fratello Casey

Di recente qualche voce di corridoio parlava di un possibile allontanamento di Ben Affleck dalle strade di Gotham City, l'attore infatti avrebbe potuto smettere di indossare una volta per tutte i panni di Batman alla fine di Justice League . O almeno così qualcuno diceva, perchè l'attore ha smentito qualsiasi rumor durante il Comic Con di San Diego.

A rimescolare le carte ora interviene Casey Affleck che intervistato durante uno show radiofonico ha espresso le sue perplessità riguardo ad un ulteriore coinvolgimento del fratello Ben ad interpretare l'uomo pipistrello in The Batman di Matt Reeves!

In realtà l'attore premio Oscar di Manchester by the Sea ha quasi immediatamente smentito le sue dichiarazioni, ma ovviamente nel frattempo ha anche messo la pulce all'orecchio a molti spettatori portando sempre più ambiguità riguardo il futuro di Ben Affleck all'interno del franchise DC! Ecco la dichiarazione di Casey Affleck: "Penso che mio fratello sia un Batman così e così. No scherzo, penso sia stato grande. E' un eroe, ha avuto un personaggio che poteva capire e su cui lavorare, ma non penso che continuerà a fare quel film! Mi dispiace dirlo."

Appena l'intervistatore ha commentato la dichiarazione riferendosi ad essa come una notizia in esclusiva, l'attore ha subito aggiunto: "Questa è una notizia? Perchè in tutta sincerità me la sono inventata sul momento. Non sono davvero informato su quanto accadrà!"

Ad Hollywood basta poco per sollevare un polverone e siamo abbastanza sicuri che con questa battuta (nel caso si tratti davvero di una battuta) Casey Affleck abbia fatto un po' innervosire il fratello. Per ora l'Affleck maggiore è ancora l'uomo sotto la maschera del Cavaliere Oscuro e sarà protagonista oltre che di Justice League anche di The Batman, ci aspettiamo però una nuova conferma ufficiale da parte dell'attore e soprattutto dello Studio.

Justice League uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 Novembre 2017!

