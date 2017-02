The Batman: Ben Affleck e la Warner Bros soddisfatti della sceneggiatura attuale?

Cristiano Ogrisi

Dall'abbandono della regia da parte di Ben Affleck, The Batman sta vivendo momenti incerti per il suo futuro. Solo ieri, la notizia della possibile ricerca di un nuovo sceneggiatore era quasi sicura, ma oggi c'è stato un improvviso cambio di rotta.

Un giornalista di Variety, Justin Kroll, ha risposto a una domanda su Twitter riguardo la riscrittura della sceneggiatura, affermando che secondo le sue fonti lo script è già stato consegnato e tutti, compreso Affleck, sono soddisfatti.

@BatmanNewsCom No, several sources already saying new script came in this month and everyone including Emmerich and Ben very happy with it — Justin Kroll (@krolljvar) 9 febbraio 2017

Mark Hughes, l'autore della comunicazione precedente, conferma invece le numerosi voci di riscrittura, che sia totale o meno:

@krolljvar @BatmanNewsCom My article actually said anything from big rewrites to a new script, which I'm still hearing from several sources. — Mark Hughes (@markhughesfilms) 10 febbraio 2017

Ma se dovesse resistere la versione ideata da Ben Affleck, i fan della DC a cosa andrebbero incontro? L'attore, che tornerà nei panni di Bruce Wayne, ha dichiarato che il suo piano era quello di far scontrare Batman con più nemici storici, non solo il Deathstroke di Joe Manganiello, ma anche il Joker di Jared Leto. Secondo Hughes, il frontrunner per la regia di The Batman è Matt Reeves, già autore di Cloverfield, Blood Story e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie.

