The Avengers: il teaser trailer del videogame realizzato dalla Square Enix!

Poche ore fa l'account twitter ufficiale della Marvel Entertainment ha anticipato un annuncio importante che ha mandato in subbuglio i fan della Casa delle Idee e che finalmente è stato svelato. Si tratta del teaser trailer del videogame dedicato agli Avengers, sviluppato da Square Enix, Eidos Montreal e Crystal Dynamics che potete vedere qui sotto. Si tratta di una collaborazione tra Marvel e più società di videogiochi che dovrebbe portare alla realizzazione di più titoli dedicati agli Avengers.

Introducing The Avengers project from @SquareEnix, @CrystalDynamics, and @EidosMontreal! #Reassemble pic.twitter.com/0ppcquTIWi