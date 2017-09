Terminator 6: svelata la data di uscita e nuovi dettagli sul film

La Paramount Pictures ha ufficializzato che il sesto capitolo della saga di Terminator arriverà nei cinema americani il 26 luglio 2019.

Lo studio ha confermato che nel cast ritorneranno Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, nei ruoli di Sarah Connor e del famoso cyborg, e il progetto sarà prodotto da Skydance e James Cameron.

La sceneggiatura sarà firmata da David S. Goyer e Josh Friedman sviluppando un'idea di Cameron e Tim Miller, alla regia del film.

Cameron ha inoltre parlato dell'aspetto che avrà Schwarzenegger sul grande schermo, considerando che avrà 71 anni all'epoca delle riprese: "Non dovremo girarci intorno. La bellezza della situazione è che è un cyborg e quindi la parte esterna è organica. E nel primo film Reese dice: 'Sudano. Hanno un cattivo alito'. Erano stati ideati per infiltrarsi quindi c'è l'idea della pelle sopra un endo-scheletro. Quell'elemento invecchierà normalmente. Ovviamente è un cyborg che è stato in azione e operativo per molto tempo. Ed è tutto quello che dirò della storia".

Tim Miller ha aggiunto: "Credo che ci sia la necessità che sia una versione diversa in questo film. Amo che i miei film sci-fi e i personaggi siano realistici". Il regista ha aggiunto: "Dal punto di vista del cervello, emotivamente e a livello di intelletto, si è evoluto. Sono macchine in grado di imparare. Ma c'è un modo per renderlo diverso rispetto al passato. Anche in Genisys aveva un aspetto più invecchiato. Credo che dovremmo accettare la sua età ed è quello che lo renderà interessante e originale".

Nel cast ci saranno, ovviamente, anche nuovi personaggi tra cui una diciottenne che sarà al centro della storia.

