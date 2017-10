Suspiria, Tilda Swinton: "Non chiamatelo remake!"

Dopo aver concluso le riprese tenutesi per lo più a Varese, Luca Guadagnino è ora impegnato nella post-produzione del remake di Suspiria. Grande è la curiosità intorno al progetto che vede nel cast le star Tilda Swinton, Dakota Johnson, Mia Goth, Chloe Moretz e Jessica Harper, mentre il leader dei Radiohead Thom Yorke si occuperà della colonna sonora.

Per il momento la pellicola è avvolta nel mistero, ma Tilda Swinton ha anticipato ad Allocine alcune informazioni sul film illustrando cosa l'ha spinta ad accettare di partecipare al remake.

"Non è un remake in realtà, ma è un'altra versione della storia. E' importante specificarlo perché noi siamo ardenti ammiratori del film di Dario Argento, ed è impossibile farne un remake. Ho accettato perché sarebbe stato un film completamente diverso. L'ispirazione proviene dalla stessa storia, ma va in direzioni diverse. La parola 'remake' dà l'impressione di voler cancellare l'originale e noi stiamo cercando di fare l'opposto. E' come quando Francis Bacon ha dipinto Studio dal ritratto di Innocenzo X di Velazquez. Non è un remake di Velazquez. E' un enorme omaggio, è come dire 'Ci hai ispirato con queste idee, erano talmente importanti che possiamo ispirarci ad aesse per costruire qualcosa di nuovo."

