Sundance 2017: trionfa il film Netflix 'I Don't Feel at Home in This World Anymore'

Dopo 10 giorni, 119 film e svariati metri di neve, il Sundance Film Festival si è concluso con una cerimonia di premiazione che ha visto il trionfo del crime thriller I Don't Feel at Home in This World Anymore, opera d'esordio da regista dell'attore Macon Blair che ha conquistato il Gran Premio della Giuria. Protagonisti del film sono Melanie Lynskey e Elijah Wood.

L'attenzione verso le storie e l'umanità ha prevalso in un'edizione dominata da sentimenti anti trumpiani in cui la giuria ha premiato il documentario americano Dina e l'internazionale Last Men in Aleppo. A Chasing Coral il premio del pubblico nella categoria documentari, mentre Crown Heights conquista il premio del pubblico nella categoria fiction.

