Stronger: il trailer italiano del film con Jake Gyllenhaal e Tatiana Maslany

Verrà presentato domani in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma il film Stronger, dedicato al tragico attentato avvenuto nel corso della Maratona di Boston nel 2013. Il progetto, diretto da David Gordon Green, vede protagonisti Jake Gyllenhaal e la star di Orphan Black Tatiana Maslany.

Ecco il trailer italiano diffuso da Leone Group:

Stronger è basato sul libro di Jeff Bauman, che ha perso entrambe le gambe nell'attentato, e Bret Witter. L'uomo stava infatti attendendo la sua fidanzata Erin Hurley al traguardo dell'evento quando i due ordigni sono esplosi, uccidendo 3 persone e ferendone circa 260. Il libro racconta il risveglio dopo l'incidente, quando l'uomo, ancora senza essere in grado di parlare, chiese carta e penna per comunicare alla polizia che aveva visto l'attentatore ed era in grado di riconoscerlo. Il suo contributo diede vita a un'imponente caccia all'uomo che portò all'arresto e alla condanna di Dzhokhar Tsarnaev.

