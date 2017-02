Star Wars: una missione dell'Impero al centro del libro Inferno Squad

La Lucasfilm ha annunciato che verrà pubblicato un romanzo che continuerà la storia raccontata in Rogue One: A Star Wars Story e Guerre stellari ma da un diverso punto di vista. Il libro, che verrà pubblicato il 25 luglio, si intitola Inferno Squad e sarà scritto da Christie Golden.

La trama del libro rivela:

La Ribellione può avere eroi come Jyn Erso e Luke Skywalker, ma l'Impero ha l'Inferno Squad. Dopo l'umiliante furto dei piani della Morte Nera e la distruzione della stazione spaziale, l'Impero è sulla difensiva. In risposta a questa sconvolgente sconfitta, l'Imperial Navy ha autorizzato la formazione di un team di soldati di elite, chiamato Inferno Squad. La loro missione: infiltrarsi ed eliminare quello che resta dei Partigiani di Saw Gerrera che, dopo la morte del loro leader, hanno mantenuto la sua eredità estremista, determinati a contrastare a tutti i costi l'Impero. Ora l'Inferno Squad deve dimostrare il proprio status di eccellenza e sconfiggere dall'interno i loro nemici. Ma mentre aumenta il pericolo e cresce la minaccia di essere scoperti, fino a dove saranno disposti ad andare i membri dell'Inferno Squad per assicurare la salvezza dell'Impero?

