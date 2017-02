Star Wars: un mash-up con la sigla di Friends

Valerio Di G.

Vi ricordate quella volta in cui Ross e Rachel si lasciarono e il Millennium Falcon atterrò al Central Perk? Probabilmente no, perchè ovviamente non è mai successo, ma l'idea ha toccato il genio creativo del canale youtube Darth Blender che ha realizzaro questo divertente video in cui viene riletto l'universo di Guerre stellari creato da George Lucas come se fosse una puntata di Friends o più precisamente "Droids". Infatti i protagonisti di questa ipotetica serie che state pur sicuri non vedremo mai, sono R2-D2, C3PO, BB8 e tutti i simpatici droidi che hanno popolato la galassia lontana lontana! Ecco il video!

