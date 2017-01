Star Wars: un artista ha dipinto Darth Vader come Negan di The Walking Dead

E' bastata la prima apparizione in The Walking Dead per trasformare Negan in un'icona pop. La sua capacità di incarnare il male, la sua violenza brutale e lo humor perfido lo hanno già fatto ascendere nell'olimpo dei cattivi.

Tra le icone del male più amato un posto di rilievo spetta a Darth Vader, incarnazione del Lato Oscuro della forza che resiste da oltre quarant'anni nell'immaginario collettivo. Che cosa accadrebbe se si combinassero le volontà malefiche di Negan e Darth Vader in un unico supervillain?

E' quello che ha cercato di scoprire l'artista Robert Shane immaginando che Darth Vader metta via la spada laser per imbracciare la mazza da baseball ferrata di Negan. Ed ecco il risultato nell'immagine di seguito diffusa dal produttore di The Walking Dead e mago degli effetti speciali Gregory Nicotero.

Seriously...Yay! Una foto pubblicata da Greg Nicotero (@gnicotero) in data: 25 Gen 2017 alle ore 21:09 PST

Invece di minacciare Rick e i suoi sopravvissuti, di fronte a Darth Vader troviamo inginocchiati alcuni piloti di X-Wing, mentre un gruppo di Stormtrooper osserva l'operato del leader oscuro. Darth Vader avrà pietà dei suoi prigionieri o sarà crudele come Negan?

