Star Wars: ora sappiamo cosa dice R2-D2 in Guerre Stellari!

L'universo di Star Wars è pieno di personaggi e droidi provenienti da pianeti differenti e che, spesso, parlano lingue create per i film e le serie tv della saga.

Per anni i fan si sono ad esempio chiesti che cosa dicesse il simpatico R2-D2 nei momenti in cui interagiva con i protagonisti dei film diretti da George Lucas.

Ora Auralnauts, già creatori del video Kylo Ren reacting to the Rogue One: A Star Wars Story trailer hanno provato a immaginare i dialoghi del droide e il risultato è assolutamente imperdibile ed esilarante, regalando inoltre un nuovo punto di vista originale agli eventi mostrati sullo schermo.

Ecco il video:

