Star Wars: Mark Hamill condivide su Twitter la prima foto di Luke Skywalker!

Valerio Di G.

Il profilo twitter di Mark Hamill è uno dei più curiosi e divertenti tra i tanti che popolano il social network. Qui regala al suo fandom momenti di cultura pop inestimabili, un vero e proprio Principe dei Nerd parafrasando l'epiteto del Joker al quale Hamill ha prestato la voce in più occasioni. Oggi ha deliziato i suoi follower postando una foto molto particolare da lui stessa definita come un pezzo unico! L'immagine ritrae un giovanissimo e spaesato Mark Hamill vestito come Luke Skywalker sullo sfondo dello splendido deserto della Tunisia che sarà presto riconosciuto come il panorama di Tatooine, pianeta emblematico della galassia lontana lontana di Guerre stellari!

Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic #SW pic.twitter.com/WMCGnWCotP — Mark Hamill (@HamillHimself) 18 marzo 2017

Hamill ricorda così il momento in cui attendeva di girare la sua prima scena di Star Wars, nello specifico quella in cui viene chiamato dallo Zio Owen per valutare i droidi da acquistare e in cui farà la conoscenza dei celebri R2-D2 e C3PO. Probabilmente, dunque, si tratta anche della prima foto ufficiale fatta all'attore nei panni del suo iconico alter-ego!

