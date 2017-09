Star Wars: Justin Trudeau sotto accusa a causa dei calzini di Chewbacca

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dovuto affrontare una nuova serie di critiche a causa del suo essere un grande fan della saga di Star Wars. Durante un'apparizione pubblica, compiuta in occasione del Bloomberg Business Forum a New York, il politico ha infatti indossato dei calzini che ritraggono Chewbacca, suscitando moltissimi commenti online. Molte persone lo hanno quindi criticato accusandolo di avere dei comportamenti infantili e di indossare i calzini con l'unico scopo di farsi apprezzare dagli americani.

Please tell me... HOW is @JustinTrudeau's ridiculous socks helping Canadian's?? I am SO sick and tired of his childish behaviour! STOP IT ! https://t.co/zBXmamY87m — Diane Forsey (@peterdiane01) September 20, 2017

Justin Trudeau is NOT George H.W. Bush.



Stop with the socks, poser. — ceneblock (@ceneblock) September 20, 2017

Justin Trudeau wearing Chewbacca socks, screaming "LOVE ME" to America (but saying he's over us) cause he's bscly everyone's ex from jr high — Corinne Clark (@corinnec) September 20, 2017

Non tutti hanno però espresso un parere negativo, suscitando anche ammirazione e un po' di ironia.

Tra i tweet più divertenti quello di William Shatner, interprete del Capitano Kirk in Star Trek, che ha semplicemente dichiarato con grande simpatia: "Pensavo fossimo amici?".

