Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il primo trailer del film, anche in italiano!

Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana... il primo trailer di Star Wars: The Last Jedi! Il mondo intero aspettava contando i secondi per l'uscita delle prime immagini del nuovo entusiasmante capitolo della saga iniziata da George Lucas nel 1977! Considerando quanto abbiamo visto e l'enorme aspettativa, non ci sorprenderebbe un nuovo record di visioni come successo con il trailer di Star Wars: Il risveglio della forza.

Il nostro commento al trailer: Star Wars: Gli ultimi Jedi - nel primo trailer Luke e Rey si preparano alla fine di un'era

Qualche anno fa Lucas decise di passare il testimone alla produttrice Kathleen Kennedy e vendere i diritti dei suoi personaggi alla Disney che promise nuove entusiasmanti avventure e almeno un film di Guerre Stellari all'anno. Nel 2015 fu chiamato J.J. Abrams al timone dell'operazione cinematografica più grande e rischiosa delle ultime decadi, adesso è la volta di Rian Johnson che firma Episode VIII, l'attesa seconda parte della nuova trilogia di Star Wars con il ritorno del cast storico insieme alla nuova generazione di Jedi e ribelli!

L'anno scorso Rogue One: A Star Wars Story ha inaugurato l'inizio di una serie antologica ambientata nell'universo della galassia lontana lontana, ora è arrivato il momento di tornare a parlare di Rey e Luke Skywalker! La toccante sequenza finale de Il Risveglio della Forza ci aveva lasciato con tanti interrogativi e aspettative per il nuovo capitolo che ora grazie a questo splendido trailer finalmente comincia a darci un po' di materiale per avanzare alcune speculazioni aspettando l'uscita in sala! L'attesa di ritrovare i membri della Resistenza aumenta sempre di più, così come non vediamo l'ora di conoscere il destino di Kylo Ren e scoprire le intenzioni dell'oscuro Leader Supremo Snoke.

Senza ulteriori indugi ecco in esclusiva il primo trailer di Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi..e che la forza sia con voi!

ecco il trailer anche in italiano

Star Wars: The Last Jedi è diretto da Rian Johnson, mentre nel cast troviamo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac! L'uscita in sala è attesa per il 15 Dicembre 2017!

