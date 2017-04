Star Wars - Gli Ultimi Jedi: 3 domande sul primo teaser trailer del film!

Nuovo appuntamento con la rubrica 3 Domande, spazio in cui cercheremo di rispondere ad alcuni interessanti quesiti legati ai film, alle notizie e ai trailer più chiacchierati del web.

Il video di oggi prende in analisi il teaser del nuovo episodio di Guerre Stellari, Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Le prime immagini del film hanno infatti scatenato una vera e propria tempesta interminabile di speculazioni, nutrite sempre di più dall'aura di mistero che ruota intorno alle poche informazioni che la Lucasfilm ha deciso di fornirci! Le risposte alle domande che abbiamo selezionato ci aiuteranno a fare un po' di chiarezza e scaldare i motori in attesa della visione dell'ottavo episodio della saga!

Il primo dubbio è legato allo stesso titolo del film: "Gli Ultimi Jedi" oppure "L'Ultimo Jedi"? La traduzione al plurale è stata in realtà approvata dalla Disney, ma non tutti sono rimasti convinti da questa scelta. Tra i tanti sostenitori dell'uso del singolare ci sta lo stesso regista Rian Johnson che con le sue dichiarazioni ha gettato un ulteriore ombra d'ambiguità sulla questione. Per il secondo interrogativo abbiamo deciso di barare un po'.. perchè ci piace parlare di Star Wars..quindi chiederci in linea di massima "cosa lascia intuire questo nuovo trailer?". Infine una domanda per il futuro: "quanto durerà il franchise della galassia lontana lontana?" Dopo la trilogia dei sequel ci saranno nuove storie da raccontare oltre i spin-off? Per le risposte a queste 3 Domande vi proponiamo il nostro speciale video creato appositamente per l'occasione, ecco il filmato!

