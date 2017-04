Star Wars: Ep. IX, Carrie Fisher non sarà presente nel nuovo capitolo della saga

Cristiano Ogrisi

Nonostante le parole di Todd, il fratello di Carrie Fisher, pare che la Principessa Leia non comparirà in Star Wars: Episode IX. Durante un'intervista a Good Morning America, Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, ha negato quest'affermazione:

"Abbiamo terminato il ruolo nell'ottavo film e Carrie è assolutamente fenomenale, siamo felici di essere riusciti a terminare le riprese l'estate scorsa. Purtroppo, Carrie è venuta a mancare quando già stavamo a buon punto nell'ideazione dell'Episodio IX. Non avevamo ancora la sceneggiatura ma ci siamo riuniti e abbiamo ricominciato a gennaio e abbiamo deciso che il personaggio di Carrie non sarà presente nel prossimo film."

Todd Fisher e la figlia dell'attrice, Billie Lourd, avevano dichiarato di aver ceduto alla Lucasfilm i diritti di utilizzare il footage inutilizzato negli ultimi due film per inserirlo all'interno di Star Wars: Episode IX:

"Entrambi abbiamo pensato 'Come può uscire il suo personaggio dalla saga?', la risposta è che non è possibile. Fa parte di quel mondo e penso che la sua presenza ora sarà ancora più potente di prima, come Obi-Wan. Sento che con Carrie è successa una cosa simile. Penso che tutto debba continuare... Secondo me, Star Wars è il Sacro Graal della narrazione e della tradizione, non si può rovinare così."

