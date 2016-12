Star Wars: Episode VIII è il film più atteso del 2017

Come ogni anno, Fandango ha realizzato il tradizionale sondaggio sui film più attesi del 2017 e... sorpresa sorpresa. In testa alla classifica, naturalmente, c'è Star Wars: Episode VIII, seguito dal comic movie Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 e dal live-action Disney La Bella e la Bestia.

L'attesa per l'Episodio VIII è spasmodica per numerosi motivi: il ritorno di Luke, il fatto che questa seconda pellicola non sarà antologica, ma farà parte della nuova trilogia, il desiderio del pubblico di conoscere cosa accadrà a Finn, Rey, Poe e Kylo Ren, la curiosità crescente sui genitori di Rey e a questo punto, purtroppo, la voglia di sapere quale uscita di scena verrà riservata al Generale Leia Organa dopo la scomparsa di Carrie Fisher.

Parlando di eroine, il comic movie DC Wonder Woman è quarto nelle attese del pubblico e batte Justice League , tra l'altro per adesso a giudicare dai materiali promozionali diffusi il film su Diana Prince sembra promette molto molto meglio. Meno giustificata la presenza nella lista di Cinquanta sfumature di nero, visto l'esito del primo film, ma a quanto pare l'entusiasmo del pubblico riguardo alla trilogia erotica non è ancora scemato.

Di seguito la lista dei film più attesi, seguita da quella delle attrici e degli attori più attesi del nuovo anno.

Film più attesi

Attrici più attese

Emma Watson ("Beauty and the Beast," "The Circle")

Daisy Ridley ("Star Wars: Episode VIII," "Murder on the Orient Express")

Jennifer Lawrence ("Red Sparrow," "Untitled Darren Aronofsky Project")

Halle Berry ("Kingsman: The Golden Circle," "Kidnap")

Charlize Theron ("The Fate of the Furious," "The Coldest City," "Tully")

Attori più attesi

Chris Pratt ("Guardians of the Galaxy Vol. 2")

Dwayne Johnson ("Jumanji," "The Fate of the Furious," "Baywatch")

Hugh Jackman ("Logan," "The Greatest Showman")

Idris Elba (Stephen King's "The Dark Tower," "Thor: Ragnarok," "Molly's Game")

Chris Hemsworth ("Thor: Ragnarok")

