Star Wars: Episode IX, le riprese inizieranno a luglio?

Le riprese di Star Wars: Episode IX dovrebbero iniziare a luglio, secondo quanto riporta un annuncio per la ricerca di comparse pubblicato online.

Le notizie di chi si occupa del casting non sono sempre accurate, tuttavia, sembra che il lavoro ai Pinewood Studios di Londra sul nono capitolo della saga prenderà il via al termine di quello relativo al film dedicato a Han Solo.

La nuova trilogia iniziata con Il risveglio della forza dovrebbe concludersi con il capitolo diretto da Colin Trevorrow nel 2019, dopo l'arrivo nelle sale di The Last Jedi che verrà distribuito nei cinema il 15 dicembre.

La Disney non sembra però intenzionata a porre fine alla saga e sta progettando nuovi potenziali lungometraggi ambientati nel mondo di Guerre stellari.

