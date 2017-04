Star Wars: Episode IX e Indiana Jones 5, svelate le date di arrivo nei cinema

La Disney ha annunciato che Star Wars: Episode IX arriverà nei cinema americani il 24 maggio 2019.

Il progetto è diretto da Colin Trevorrow e recentemente è stato annunciato che la produzione ha deciso di non far apparire in nessun modo Carrie Fisher, l'amata interprete di Leia morta a dicembre.

I primi due capitoli della trilogia sono invece stati distribuiti nelle sale a dicembre, come accaduto con Rogue One: A Star Wars Story.

Lo spinoff dedicato a Han Solo arriverà invece nei cinema il 25 maggio 2018.

Il quinto capitolo della storia di Indiana Jones 5, invece, è stato spostato al 10 luglio 2020, un anno dopo la data inizialmente prevista. La regia sarà ancora una volta firmata da Steven Spielberg e il protagonista sarà, ovviamente, Harrison Ford.

