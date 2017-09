Star Wars: Ep. IX, posticipata la data di uscita a dicembre 2019

La Disney ha annunciato alcuni cambiamenti nelle date previste per la distribuzione dei suoi prossimi lungometraggi.

Dopo l'annuncio che sarà J.J. Abrams a dirigere il progetto, l'uscita di Star Wars: Episode IX è stata posticipata al 20 dicembre 2019, qualche mese dopo la precedente data prevista per il 24 maggio 2019.

Il 3 agosto 2018 verrà invece proiettato nei cinema il lungometraggio, per ora senza un titolo ufficiale, dedicato alla storia di Christopher Robin.

La versione live action di Aladdin diretta dal regista Guy Ritchie prenderà poi il posto del nono capitolo della saga di Star Wars, approdando nei cinema il 24 maggio 2019.

Il 9 agosto 2019 sarà infine il turno di Artemis Fowl in 3D.

La Disney ha poi condiviso il titolo del film che debutterà l'8 novembre 2019: Nicole, con protagonisti Anna Kendrick e Bill Hader. Il lungometraggio racconterà la storia della figlia di Babbo Natale, costretta a occuparsi dell'attività di famiglia.

Home News Star Wars: Ep. IX, posticipata la data di uscita...