Star Wars Celebration tornerà nel 2019, il 2018 salta

La nuova edizione della Star Wars Celebration 2017 si terrà dal 13 al 16 aprile a Orlando, in Florida. Mentre i fan attendono con ansia l'evento, Lucasfilm si porta avanti annunciando che la convention non farà ritorno nel 2018 e che il prossimo appuntamento sarà nel 2019.

Ecco cosa scrive Lucasfilm sul suo sito: "Celebration è l'evento ufficiale, definitivo, su Star Wars con intrattenimento, esperienze interattive, ed eventi esclusivi che possono essere vissuti solo grazie a Lucasfilm. E' la community definitiva di fan, ma sono anche amici che si ritrovano per commemorare la saga. La prossima Celebration si terrà nel 2019, presto annunceremo la data e la location precisa."

Leggi anche: Star Wars e il dilemma morale delle resurrezioni digitali: oltre l'ultimo respiro

I fan vorrebbero che la Star Wars Celebration diventasse un appuntamento annuale fin da quando è ripartita nel 2015. Ma il 2018 non sarà del tutto Star Wars-free, visto che il 25 maggio arriverà nei cinema la pellicola dedicata al giovane Han Solo.

Tra le conferme della Star Wars Celebration in arrivo abbiamo la presenza di Dave Filoni, produttore esecutivo di Star Wars Rebels, che condurrà un panel il 15 aprile in cui lancerà alcune anticipazioni della quarta stagione della serie animata. In più saranno presenti anche Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Alan Tudyk (K-2SO) e Vanessa Marshall (Hera Syndulla, Star Wars Rebels) che firmeranno autografi alla Star Wars Celebration Autograph Hall insieme a Matthew Wood (supervising sound editor presso Skywalker Sound e voce del Generale Grievous).

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Star Wars Celebration tornerà nel 2019, il 2018...